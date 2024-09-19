Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1776 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1776 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность F
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Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
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Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
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Где продать?
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