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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1776 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1776 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1776 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1776 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (4)
  • WAG (1)
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность F
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность F
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Heritage - June 24, 2021
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Heritage - June 24, 2021
Продавец Heritage
Дата 24 июня 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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