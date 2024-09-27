Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1776 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1776 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
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Сохранность (слабы)
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Дата 18 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
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Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF30 NGC
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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