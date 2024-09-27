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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1776 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1776 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1776 года M PJ - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1776 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
  • Warin Global Investments (2)
Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе CNG - March 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF35 NGC
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
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Где купить?
Испания 2 эскудо 1776 M PJ на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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