Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1776 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1776 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31606 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
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Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 27 января 2022
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Дата 8 ноября 2021
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 28 октября 2020
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Дата 22 октября 2020
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Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS65 NGC
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Дата 18 января 2017
Сохранность AU53 NGC
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Дата 10 марта 2016
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Дата 29 февраля 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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