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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1776 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1776 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1776 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1776 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31606 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (5)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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