Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1776 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1776 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 63356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 15 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (9)
- Cayón (5)
- Goldberg (1)
- Heritage (4)
- HERVERA (1)
- Sedwick (2)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (1)
- UBS (1)
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1019 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск