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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1776 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1776 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1776 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3906 oz) 12,15 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1776 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 63356 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2820 USD. Торги состоялись 15 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1019 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Stack's - January 15, 2023
Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - April 23, 2018
Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - December 15, 2016
Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Heritage - December 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - November 26, 2012
Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1776 S CF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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