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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1776 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1776 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1776 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1776 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • Monedalia.es (1)
Испания 1/2 реала 1776 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 1/2 реала 1776 S CF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1/2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1776 S CF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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