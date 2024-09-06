Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1776 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1776 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2017.
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Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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Сохранность XF45 PCGS
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Дата 15 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 2 ноября 2022
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Дата 18 октября 2022
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF40 NGC
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Дата 16 марта 2022
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Дата 10 марта 2022
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Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Дата 5 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
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Где продать?
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