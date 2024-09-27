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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1776 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1776 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1776 года S CF - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1776 года со знаком S CF. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2577 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 61 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (2)
Испания 1 реал 1776 S CF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Испания 1 реал 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 реал 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1776 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1776 S CF на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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