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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1776 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 реал 1776 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 реал 1776 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 реал
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1776 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1776 M PJ на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 1 реал 1776 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 1 реал 1776 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1776 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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