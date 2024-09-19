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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1895 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 5 песет 1895 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 5 песет 1895 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1895
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1895 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 31287 проданному на аукционе Heritage Auctions за 108000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 5 песет 1895 PGV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 5 песет 1895 PGV на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность SP62 NGC
Цена
108000 $
Цена в валюте аукциона 108000 USD
Испания 5 песет 1895 PGV на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1895 PGV на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность SP62 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1895 PGV на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 песет 1895 PGV на аукционе Stack's - March 10, 2006
Испания 5 песет 1895 PGV на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность MS60 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1895 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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