Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1895 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 5 песет
- Год 1895
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1895 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 31287 проданному на аукционе Heritage Auctions за 108000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность SP62 NGC
Цена
108000 $
Цена в валюте аукциона 108000 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность SP62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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