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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Каталог монет Альфонсо XIII (1886-1931)

Всего добавлено монет: 55

Период чеканки Альфонсо XIII
Каталог монет Альфонсо XIII 1886-1931
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Год монеты

Монеты Альфонсо XIII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Испания, Альфонсо XIII
100 песет 1897 SGV
 Золото $2,400 - 1 308Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1894 PGV
 Серебро $160 - 1 297Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1898 SGV
 Серебро $95 - 8 901Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
100 песет 1897 SGV. Новодел
 Золото $2,000 - 0 359Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1888 MPM
 Серебро $190 $710 2 495Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1888 MSM
 Серебро $1,300 - 0 87Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1890 MPM
 Золото $410 - 0 556Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1891 PGM
 Серебро $65 - 1 464Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1899 SGV
 Серебро $120 $170 3 729Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1887 MPM. Новодел
 Золото $490 - 0 28Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1892 PGM
 Золото $2,600 $22,000 0 178Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1892 PGM
 Серебро $100 - 0 158Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1895 PGV
 Серебро $54,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
2 песеты 1905 SMV
 Серебро $35 $320 2 491Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1893 PGL
 Серебро $120 - 1 309Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1900 SMV
 Серебро $40 - 3 395Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1899 SMV
 Золото $490 - 0 324Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1899 SGV
 Серебро $45 - 0 341Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1904 SMV
 Золото $4,200 - 1 109Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1896 PGV. Новодел
 Золото $490 - 0 31Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1896 MPM. Новодел
 Золото $420 - 1 138Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1897 SGV
 Серебро $190 - 0 249Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1894 PGV
 Серебро $45 - 1 258Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1893 PGV
 Серебро $320 $2,500 1 214Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1889 MPM
 Золото $450 - 0 148Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1926 PCS
 Серебро $20 - 0 156Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1892 PGM
 Серебро $45 - 1 369Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1887 MPM
 Золото $96,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1887 PGV. Новодел
 Золото $420 - 1 133Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1904 PCV
 Серебро $45 - 0 150Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
2 песеты 1894 PGV
 Серебро $190 - 1 265Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1891 PGM
 Серебро $120 - 1 229Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1890 MPM
 Серебро $100 - 0 180Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1892 PGM
 Серебро $160 - 0 346Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
2 песеты 1891 PGM
 Серебро $170 - 0 153Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1896 PGV
 Серебро $60 - 1 331Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1904 SMV
 Серебро $25 - 0 155Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1889 MPM
 Серебро $100 - 1 257Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1904 SMV
 Серебро $55 - 0 235Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1903 SMV
 Серебро $35 - 1 272Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1910 PCV
 Серебро $45 - 0 147Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
2 песеты 1892 PGM
 Серебро $160 - 0 216Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1893 PGL
 Серебро $180 - 0 239Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1889 MPM
 Серебро $230 - 0 158Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1894 PGV
 Серебро $230 - 3 159Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1900 SMV
 Серебро $35 - 0 128Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1901 SMV
 Серебро $55 $180 0 158Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1905 SMV
 Серебро $310 - 0 153Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1902 SMV
 Серебро $120 - 2 149Coin photo Coin photo
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1890 PGM
 Серебро $100 - 0 142
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