Каталог монет Альфонсо XIII (1886-1931)

Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Монеты Альфонсо XIII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,400 - 1 308
Испания, Альфонсо XIII
100 песет 1897 SGV
Серебро $160 - 1 297
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1894 PGV
Серебро $95 - 8 901
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1898 SGV
Золото $2,000 - 0 359
Испания, Альфонсо XIII
100 песет 1897 SGV. Новодел
Серебро $190 $710 2 495
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1888 MPM
Серебро $1,300 - 0 87
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1888 MSM
Золото $410 - 0 556
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1890 MPM
Серебро $65 - 1 464
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1891 PGM
Серебро $120 $170 3 729
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1899 SGV
Золото $490 - 0 28
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1887 MPM. Новодел
Золото $2,600 $22,000 0 178
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1892 PGM
Серебро $100 - 0 158
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1892 PGM
Серебро $54,000 - 0 6
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1895 PGV
Серебро $35 $320 2 491
Испания, Альфонсо XIII
2 песеты 1905 SMV
Серебро $120 - 1 309
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1893 PGL
Серебро $40 - 3 395
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1900 SMV
Золото $490 - 0 324
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1899 SMV
Серебро $45 - 0 341
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1899 SGV
Золото $4,200 - 1 109
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1904 SMV
Золото $490 - 0 31
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1896 PGV. Новодел
Золото $420 - 1 138
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1896 MPM. Новодел
Серебро $190 - 0 249
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1897 SGV
Серебро $45 - 1 258
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1894 PGV
Серебро $320 $2,500 1 214
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1893 PGV
Золото $450 - 0 148
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1889 MPM
Серебро $20 - 0 156
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1926 PCS
Серебро $45 - 1 369
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1892 PGM
Золото $96,000 - 0 1
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1887 MPM
Золото $420 - 1 133
Испания, Альфонсо XIII
20 песет 1887 PGV. Новодел
Серебро $45 - 0 150
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1904 PCV
Серебро $190 - 1 265
Испания, Альфонсо XIII
2 песеты 1894 PGV
Серебро $120 - 1 229
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1891 PGM
Серебро $100 - 0 180
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1890 MPM
Серебро $160 - 0 346
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1892 PGM
Серебро $170 - 0 153
Испания, Альфонсо XIII
2 песеты 1891 PGM
Серебро $60 - 1 331
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1896 PGV
Серебро $25 - 0 155
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1904 SMV
Серебро $100 - 1 257
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1889 MPM
Серебро $55 - 0 235
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1904 SMV
Серебро $35 - 1 272
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1903 SMV
Серебро $45 - 0 147
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1910 PCV
Серебро $160 - 0 216
Испания, Альфонсо XIII
2 песеты 1892 PGM
Серебро $180 - 0 239
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1893 PGL
Серебро $230 - 0 158
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1889 MPM
Серебро $230 - 3 159
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1894 PGV
Серебро $35 - 0 128
Испания, Альфонсо XIII
50 сентимо 1900 SMV
Серебро $55 $180 0 158
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1901 SMV
Серебро $310 - 0 153
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1905 SMV
Серебро $120 - 2 149
Испания, Альфонсо XIII
1 песета 1902 SMV
Серебро $100 - 0 142
Испания, Альфонсо XIII
5 песет 1890 PGM
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