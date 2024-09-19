Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1894 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 2 песеты
- Год 1894
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (264)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1894 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 13 апреля 2024
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Дата 30 марта 2024
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