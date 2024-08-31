Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1894 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1894 PGV
Средняя цена 160 $
Продажи
1 296
Аверс
Реверс
2 песеты 1894 PGV
Средняя цена 190 $
Продажи
1 264
Аверс
Реверс
1 песета 1894 PGV
Средняя цена 230 $
Продажи
2 156
Аверс
Реверс
50 сентимо 1894 PGV
Средняя цена 45 $
Продажи
1 257
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск