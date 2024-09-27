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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1894 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 50 сентимо 1894 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 50 сентимо 1894 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1894
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1894 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 33539 проданному на аукционе Heritage Auctions за 259 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU50 NN Coins
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Via - November 6, 2023
Продавец Via
Дата 6 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Испания 50 сентимо 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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