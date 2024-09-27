Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1894 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1894
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1894 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 33539 проданному на аукционе Heritage Auctions за 259 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
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Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 24 апреля 2024
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Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 21 марта 2024
Сохранность MS62
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Дата 21 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Сохранность AU50 NN Coins
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 24 февраля 2024
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Дата 7 февраля 2024
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Сохранность UNC
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Дата 12 декабря 2023
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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