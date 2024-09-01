Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Серебряные монеты 50 сентимо Альфонсо XIII - Испания
50 сентимо 1889-1892
Год Знак Описание Продажи Продажи1889 MPM 1 1061892 PGM 1 368
50 сентимо 1894
Год Знак Описание Продажи Продажи1894 PGV 1 257
50 сентимо 1896-1900
Год Знак Описание Продажи Продажи1896 PGV 0 1521900 SMV 0 128
50 сентимо 1904
Год Знак Описание Продажи Продажи1904 SMV 0 1551904 PCV 0 150
50 сентимо 1910
Год Знак Описание Продажи Продажи1910 PCV 0 147
50 сентимо 1926
Год Знак Описание Продажи Продажи1926 PCS 0 156
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