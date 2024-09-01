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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 50 сентимо Альфонсо XIII - Испания

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50 сентимо 1889-1892

Год Знак Описание Продажи Продажи
1889 MPM 1 1061892 PGM 1 368
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50 сентимо 1894

Год Знак Описание Продажи Продажи
1894 PGV 1 257
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50 сентимо 1896-1900

Год Знак Описание Продажи Продажи
1896 PGV 0 1521900 SMV 0 128
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50 сентимо 1904

Год Знак Описание Продажи Продажи
1904 SMV 0 1551904 PCV 0 150
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50 сентимо 1910

Год Знак Описание Продажи Продажи
1910 PCV 0 147
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50 сентимо 1926

Год Знак Описание Продажи Продажи
1926 PCS 0 156
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