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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1904 года PCV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 50 сентимо 1904 года PCV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 50 сентимо 1904 года PCV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1904
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1904 года со знаком PCV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 220 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Astarte S.A. - July 25, 2024
Продавец Astarte S.A.
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS64 NN Coins
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1904 PCV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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