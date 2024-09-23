Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1904 года PCV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1904
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1904 года со знаком PCV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 220 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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