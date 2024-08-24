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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1904 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 песет 1904 SMV
Средняя цена 4200 $
Продажи
1 108

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 песета 1904 SMV
Средняя цена 55 $
Продажи
0 235
Аверс
Реверс
50 сентимо 1904 SMV
Средняя цена 25 $
Продажи
0 155
Аверс
Реверс
50 сентимо 1904 PCV
Средняя цена 45 $
Продажи
0 150
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