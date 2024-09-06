Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1904 года SMV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1904
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1904 года со знаком SMV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе Numisor за 160 CHF. Торги состоялись 11 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (36)
- BAC (6)
- Cayón (21)
- CoinsNB (6)
- GGN (1)
- ibercoin (25)
- Katz (2)
- Künker (1)
- Monedalia.es (1)
- Numismática Leilões (1)
- Numisor (2)
- Silicua Coins (11)
- Tauler & Fau (41)
- WAG (1)
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS66 NN Coins
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 50 сентимо 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск