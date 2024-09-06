Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1904 года SMV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 50 сентимо 1904 года SMV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 50 сентимо 1904 года SMV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1904
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (155) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1904 года со знаком SMV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе Numisor за 160 CHF. Торги состоялись 11 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (36)
  • BAC (6)
  • Cayón (21)
  • CoinsNB (6)
  • GGN (1)
  • ibercoin (25)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Numisor (2)
  • Silicua Coins (11)
  • Tauler & Fau (41)
  • WAG (1)
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS66 NN Coins
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 50 сентимо 1904 SMV на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Альфонсо XIII Монеты Испании 1904 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 50 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск