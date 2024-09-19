Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1889 года MPM (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1889
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1889 года со знаком MPM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2847 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 345 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (29)
- Bruun Rasmussen (1)
- Cayón (16)
- Heritage (1)
- Herrero (2)
- ibercoin (24)
- ICE (1)
- Katz (1)
- Monedalia.es (2)
- Silicua Coins (5)
- Tauler & Fau (20)
- Varesi (1)
- VL Nummus (2)
- Westfälische (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 16 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где купить?
Где продать?
Для продажи 50 сентимо 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск