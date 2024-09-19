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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1889 года MPM (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 50 сентимо 1889 года MPM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 50 сентимо 1889 года MPM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1889
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1889 года со знаком MPM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2847 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 345 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Bruun Rasmussen - April 16, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 16 апреля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
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Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 50 сентимо 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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