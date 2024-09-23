Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1889 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 песет 1889 MPM
Средняя цена 450 $
Продажи
0 148
Аверс
Реверс
20 песет 1889 MPM Новодел
Средняя цена 390 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1889 MPM
Средняя цена 100 $
Продажи
1 256
Аверс
Реверс
2 песеты 1889 MPM
Средняя цена 90 $
Продажи
1 120
Аверс
Реверс
1 песета 1889 MPM
Средняя цена 230 $
Продажи
0 158
Аверс
Реверс
50 сентимо 1889 MPM
Средняя цена 60 $
Продажи
1 106
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск