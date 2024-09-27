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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1889 года MPM (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 1 песета 1889 года MPM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 1 песета 1889 года MPM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Nomisma Spa

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1889
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (158)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1889 года со знаком MPM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 258 EUR
Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Heritage - April 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Heritage - October 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Nomisma - June 30, 2023
Продавец Nomisma
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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