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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 песет 1889 года MPM. Новодел (Испания, Альфонсо XIII)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 20 песет
  • Год 1889
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1889 года со знаком MPM. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 1800 PLN. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песет 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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