Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 песет 1889 года MPM. Новодел (Испания, Альфонсо XIII)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 20 песет
- Год 1889
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1889 года со знаком MPM. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 1800 PLN. Торги состоялись 31 марта 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (2)
Где продать?
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