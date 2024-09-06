Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Золотые монеты 20 песет Альфонсо XIII - Испания
20 песет 1887-1890
Год Знак Описание Продажи Продажи1887 MPM 0 11887 MPM Новодел 0 281887 PGV Новодел 1 1321889 MPM 0 1481889 MPM Новодел 0 21890 MPM 0 556
20 песет 1892
Год Знак Описание Продажи Продажи1892 PGM 0 178
20 песет 1896-1899
Год Знак Описание Продажи Продажи1896 PGV Новодел 0 311896 MPM Новодел 1 1371899 SMV 0 324
20 песет 1904
Год Знак Описание Продажи Продажи1904 SMV 1 108
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск