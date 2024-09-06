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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 20 песет Альфонсо XIII - Испания

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20 песет 1887-1890

Год Знак Описание Продажи Продажи
1887 MPM 0 11887 MPM Новодел 0 281887 PGV Новодел 1 1321889 MPM 0 1481889 MPM Новодел 0 21890 MPM 0 556
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20 песет 1892

Год Знак Описание Продажи Продажи
1892 PGM 0 178
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20 песет 1896-1899

Год Знак Описание Продажи Продажи
1896 PGV Новодел 0 311896 MPM Новодел 1 1371899 SMV 0 324
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20 песет 1904

Год Знак Описание Продажи Продажи
1904 SMV 1 108
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