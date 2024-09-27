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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 песет 1887 года PGV. Новодел (Испания, Альфонсо XIII)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 20 песет 1887 года PGV Новодел - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 20 песет 1887 года PGV Новодел - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 20 песет
  • Год 1887
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (132) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1887 года со знаком PGV. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 1500 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность UNC
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Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Испания 20 песет 1887 PGV на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 песет 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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