Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 песет 1887 года PGV. Новодел (Испания, Альфонсо XIII)
Разновидность: Новодел
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 20 песет
- Год 1887
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (132) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1887 года со знаком PGV. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG за 1500 CHF. Торги состоялись 21 мая 2012.
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