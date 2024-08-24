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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1887 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 песет 1887 MPM
Средняя цена 96000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
20 песет 1887 MPM Новодел
Средняя цена 490 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
20 песет 1887 PGV Новодел
Средняя цена 420 $
Продажи
1 132
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