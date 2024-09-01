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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 песет 1887 года MPM (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 20 песет 1887 года MPM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 20 песет 1887 года MPM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 20 песет
  • Год 1887
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1887 года со знаком MPM. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 85000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 песет 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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