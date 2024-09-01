Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 песет 1887 года MPM (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 20 песет
- Год 1887
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1887 года со знаком MPM. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 85000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
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Где продать?
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