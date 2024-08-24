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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 песет 1887 года MPM. Новодел (Испания, Альфонсо XIII)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 20 песет 1887 года MPM Новодел - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 20 песет 1887 года MPM Новодел - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 20 песет
  • Год 1887
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1887 года со знаком MPM. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 21419 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1050 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (4)
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  • UBS (5)
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Stack's - May 15, 2024
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 4000 NOK
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Stack's - June 25, 2021
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Stack's - January 16, 2019
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Heritage - November 1, 2018
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Heritage - November 1, 2018
Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Heritage - August 8, 2013
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Heritage - August 8, 2013
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Stack's - August 19, 2011
Испания 20 песет 1887 MPM на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песет 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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