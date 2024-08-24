Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 песет 1887 года MPM. Новодел (Испания, Альфонсо XIII)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 20 песет
- Год 1887
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1887 года со знаком MPM. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 21419 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1050 USD. Торги состоялись 14 августа 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 4000 NOK
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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