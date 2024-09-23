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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 песет 1899 года SMV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 20 песет 1899 года SMV - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 20 песет 1899 года SMV - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 20 песет
  • Год 1899
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (324)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1899 года со знаком SMV. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 62650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 9 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Heritage - October 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 20 песет 1899 SMV на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песет 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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