Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 песет 1899 года SMV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 20 песет
- Год 1899
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (324)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1899 года со знаком SMV. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 62650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 9 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 28 февраля 2024
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
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Дата 10 октября 2023
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Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
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