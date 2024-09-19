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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 песет 1889 года MPM (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 20 песет 1889 года MPM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 20 песет 1889 года MPM - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 20 песет
  • Год 1889
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (148) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1889 года со знаком MPM. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 21664 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 1 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
587 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 20 песет 1889 MPM на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 песет 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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