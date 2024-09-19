Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 песет 1889 года MPM (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 20 песет
- Год 1889
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (148) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1889 года со знаком MPM. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 21664 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 1 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 14 февраля 2024
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
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Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 27 января 2023
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 28 октября 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 30 сентября 2022
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
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Где продать?
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