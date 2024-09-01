Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 песет 1896 года PGV. Новодел (Испания, Альфонсо XIII)
Разновидность: Новодел
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 20 песет
- Год 1896
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1896 года со знаком PGV. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2210 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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