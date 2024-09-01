Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 песет 1896 года PGV. Новодел (Испания, Альфонсо XIII)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 20 песет 1896 года PGV Новодел - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 20 песет 1896 года PGV Новодел - цена золотой монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 20 песет
  • Год 1896
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 песет 1896 года со знаком PGV. Новодел. Это золотая монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2210 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Chaponnière (3)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (7)
  • Heritage Eur (2)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (5)
  • Numisor (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (5)
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
572 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage - October 28, 2021
Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage - January 14, 2021
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage - January 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage - February 13, 2020
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage - February 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage - January 9, 2020
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage - January 9, 2020
Продавец Heritage
Дата 9 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage Eur - November 15, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage - September 11, 2018
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Numisor - April 20, 2017
Продавец Numisor
Дата 20 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Felzmann - November 4, 2015
Продавец Felzmann
Дата 4 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Испания 20 песет 1896 PGV на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 песет 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Альфонсо XIII Монеты Испании 1896 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 20 песет Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск