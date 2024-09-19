Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1896 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 песет 1896 PGV Новодел
Средняя цена 490 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
20 песет 1896 MPM Новодел
Средняя цена 420 $
Продажи
1 137

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1896 PGV
Средняя цена 50 $
Продажи
0 236
Аверс
Реверс
1 песета 1896 PGV
Средняя цена 60 $
Продажи
1 330
Аверс
Реверс
50 сентимо 1896 PGV
Средняя цена 50 $
Продажи
0 152
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск