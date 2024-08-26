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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1896 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 1 песета 1896 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 1 песета 1896 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1896
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (330)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1896 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Numismática Leilões - March 20, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 20 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность AU
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Испания 1 песета 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песета 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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