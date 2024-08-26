Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1896 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 1 песета
- Год 1896
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (330)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1896 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS64
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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