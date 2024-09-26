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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1896 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 50 сентимо 1896 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 50 сентимо 1896 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1896
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1896 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1004 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 600 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - May 26, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 26 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 50 сентимо 1896 PGV на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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