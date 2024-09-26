Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1896 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1896
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1896 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1004 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 600 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
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Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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