Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1889 года MPM (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 2 песеты
- Год 1889
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1889 года со знаком MPM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
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Дата 28 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 13 мая 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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