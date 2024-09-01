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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1926 года PCS (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 50 сентимо 1926 года PCS - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 50 сентимо 1926 года PCS - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1926
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1926 года со знаком PCS. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 62576 проданному на аукционе Heritage Auctions за 228 USD. Торги состоялись 13 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец InAsta
Дата 1 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Продавец Nomisma
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1926 PCS на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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