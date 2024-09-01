Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1926 года PCS (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1926
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1926 года со знаком PCS. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 62576 проданному на аукционе Heritage Auctions за 228 USD. Торги состоялись 13 января 2021.
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Сохранность (слабы)
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Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 14 февраля 2024
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Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
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