Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1900 года SMV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1900
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1900 года со знаком SMV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 220 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2021.
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Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
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Дата 24 апреля 2024
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Дата 20 декабря 2023
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