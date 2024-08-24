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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

50 сентимо 1910 года PCV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 50 сентимо 1910 года PCV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 50 сентимо 1910 года PCV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 50 сентимо
  • Год 1910
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1910 года со знаком PCV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3481 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Продавец Nomisma
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Numismatica Ferrarese - May 13, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 50 сентимо 1910 PCV на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентимо 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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