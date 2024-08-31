Испания Период: 1746-1939 1746-1939
50 сентимо 1892 года PGM (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 50 сентимо
- Год 1892
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (368)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 50 сентимо 1892 года со знаком PGM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 730 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 400 CHF. Торги состоялись 18 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Дата 11 июля 2024
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