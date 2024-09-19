Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1892 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 песет 1892 PGM
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 178

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1892 PGM
Средняя цена 100 $
Продажи
0 158
Аверс
Реверс
5 песет 1892 PGM
Средняя цена 160 $
Продажи
0 346
Аверс
Реверс
2 песеты 1892 PGM
Средняя цена 160 $
Продажи
0 216
Аверс
Реверс
50 сентимо 1892 PGM
Средняя цена 45 $
Продажи
1 368
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск