Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1892 года PGM (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 2 песеты 1892 года PGM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 2 песеты 1892 года PGM - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2685 oz) 8,35 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1892
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (216)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 песеты 1892 года со знаком PGM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1300 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Aureo & Calicó (71)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Boule (1)
  • Cayón (26)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (7)
  • Heritage (7)
  • Herrero (3)
  • ibercoin (39)
  • Katz (5)
  • Monedalia.es (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numisor (1)
  • Rio de la Plata (3)
  • Sedwick (1)
  • Silicua Coins (7)
  • Tauler & Fau (36)
  • V. GADOURY (1)
  • Александр (2)
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 песеты 1892 PGM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 песеты 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Альфонсо XIII Монеты Испании 1892 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 песеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск