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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1894 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 1 песета 1894 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 1 песета 1894 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1894
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1894 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF30 ANACS
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF30 ANACS
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF30 ANACS
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность VF30 ANACS
К аукциону
Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 1 песета 1894 PGV на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песета 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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