Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1894 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 1 песета
- Год 1894
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1894 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (48)
- Cayón (19)
- CNG (1)
- Coinhouse (1)
- CoinsNB (8)
- Heritage (4)
- Herrero (5)
- ibercoin (29)
- iNumis (1)
- Katz (4)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (8)
- MDC Monaco (1)
- Monedalia.es (5)
- Niemczyk (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (2)
- Palombo (1)
- Rio de la Plata (1)
- Silicua Coins (1)
- Tauler & Fau (15)
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF30 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF30 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF30 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 песета 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск