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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1894 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 5 песет 1894 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 5 песет 1894 года PGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1894
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (296)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1894 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1300 USD. Торги состоялись 7 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Продавец Nomisma
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Heritage - March 7, 2024
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
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Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
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Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Где купить?
Испания 5 песет 1894 PGV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 песет 1894 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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