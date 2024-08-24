Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1894 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 5 песет
- Год 1894
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (296)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1894 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1300 USD. Торги состоялись 7 января 2014.
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