Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1893 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1893 PGL
Средняя цена 120 $
Продажи
1 308
Аверс
Реверс
5 песет 1893 PGV
Средняя цена 320 $
Продажи
1 213
Аверс
Реверс
1 песета 1893 PGL
Средняя цена 180 $
Продажи
0 239
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск