Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1893 года PGV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 5 песет
- Год 1893
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (213) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1893 года со знаком PGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 4465 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC PL
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
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