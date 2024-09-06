Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1893 года PGL (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 5 песет
- Год 1893
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (308) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1893 года со знаком PGL. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 25850 проданному на аукционе Heritage Auctions за 999 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
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