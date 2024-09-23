Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1890 года MPM (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 5 песет
- Год 1890
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (180) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1890 года со знаком MPM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 4790 проданному на аукционе Auction World за 76000 JPY. Торги состоялись 16 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
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Дата 14 марта 2024
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Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 25 февраля 2024
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 14 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
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Дата 24 октября 2023
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