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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1890 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 песет 1890 MPM
Средняя цена 410 $
Продажи
0 556

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 песет 1890 MPM
Средняя цена 100 $
Продажи
0 180
Аверс
Реверс
5 песет 1890 PGM
Средняя цена 100 $
Продажи
0 142
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