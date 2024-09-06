Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1890 года PGM (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 5 песет
- Год 1890
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1890 года со знаком PGM. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 932 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 12 декабря 2023
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Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
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