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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1899 года SGV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 1 песета 1899 года SGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 1 песета 1899 года SGV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1899
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (341)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1899 года со знаком SGV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1698 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 82 EUR
Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Nomisma - April 1, 2024
Продавец Nomisma
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU50 NN Coins
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1899 SGV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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