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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1903 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 песета 1903 SMV
Средняя цена 35 $
Продажи
1 271
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