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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1903 года SMV (Испания, Альфонсо XIII)

Аверс монеты - 1 песета 1903 года SMV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII Реверс монеты - 1 песета 1903 года SMV - цена серебряной монеты - Испания, Альфонсо XIII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Альфонсо XIII
  • Номинал 1 песета
  • Год 1903
  • Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (271)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1903 года со знаком SMV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 63550 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
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Где купить?
Испания 1 песета 1903 SMV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песета 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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