Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1903 года SMV (Испания, Альфонсо XIII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Альфонсо XIII
- Номинал 1 песета
- Год 1903
- Правитель Альфонсо XIII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (271)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1903 года со знаком SMV. Это серебряная монета периода Альфонсо XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 63550 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Дата 11 июля 2024
Сохранность AU
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